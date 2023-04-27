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    Единство народа Казахстана не декларативное, а реальное – лидер АКНЦ Андрей Шин

    27 Апреля 2023, 15:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Председатель Алматинского корейского национального центра, депутат Маслихата Алматы VIII созыва, президент группы компаний «Шин-Лайн» Андрей Шин в качестве делегата ХХXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая проходит в Астане 26-27 апреля принял активное участие в обсуждении тем, касающихся укрепления межэтнического согласия и стабильности в Казахстане на фоне новых внешних вызовов и угроз в современном мире, передает МИА «Казинформ».

    «Мы все живём вместе, и мы – единый народ вне зависимости от этнической принадлежности. Уже в первые годы независимости страны была найдена оптимальная формула для построения выверенной межэтнической политики. Это – национальные культурные центры, которые объединила под своим шаныраком Ассамблея народа Казахстана. Это и есть воплощение принципа «единство в многообразии», на котором основано успешное развитие нашей страны», – подчеркнул Андрей Шин, комментируя повестку XXXII сессии АНК.

    Также он напомнил, что практически все постсоветские республики после распада СССР провозгласили у себя прогрессивные, как они считали, формы межэтнических отношений и декларировали в своих конституциях равноправие этносов, языков и культур.

    «Но, как мы увидели впоследствии, не было создано эффективных механизмов для реализации таких деклараций, поэтому и возникали межэтнические конфликты. Казахстану же удалось избежать этого, у нас механизмом стабильности стала Ассамблея народа Казахстана. Благодаря этому политика межэтнического согласия в нашей стране оказалась действительно эффективной», - отметил председатель АКНЦ.

    Уже четвертое поколение казах­станских корейцев живет в Казахстане с момента печально памятной депортации сталинских лет. Наши предки были депортированы в пик репрессий – в 1937 году из пограничных районов Дальневосточного края. Казахи с состраданием приняли корейцев на своей земле. Оказали помощь и поддержку в те тяжелые годы. И корейцы, не забыли гостеприимства казахского народа. Поэтому корейцы Казахстана стали неотъемлемой частью многонационального Казахстана.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Алматинская область Общество
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