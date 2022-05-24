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    Единственный выживший при аварии в ВКО - в тяжелом состоянии

    24 Мая 2022, 04:20

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Единственный выживший в страшной аварии на востоке страны находится в тяжелом состоянии. Медики не решаются делать прогнозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

    Накануне сразу пять человек погибли при столкновении иномарки с прицепом трактора. Nissan Cefiro, по словам очевидцев, буквально влетел под него. 36-летний водитель легковушки и четверо пассажиров скончались на месте. Еще один – 43-летний мужчина – чудом выжил, но находится в тяжелом состоянии.

    Как сообщили в полиции, водитель легковушки выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с задней частью прицепа. Трактор, к слову, ехал в том же направлении, его водитель не пострадал.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия Усть-Каменогорск
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