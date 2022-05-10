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    Единственный ветеран ВОВ в Кокшетау стал почетным гражданином города

    10 Мая 2022, 03:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Главное театрализованное представление в честь Дня Великой Победы прошло на центральной площади Абылай хана города Кокшетау. Единственному оставшемуся на сегодняшний день в областном центре ветерану Казимиру Беймарту в торжественной обстановке было присвоено звание «Почетный гражданин города Кокшетау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления внутренней политики региона, в честь празднования 77-ой годовщины Победы в Акмолинской области прошел ряд праздничных мероприятий. В областном центре на площади Абылай хана прошли акции «Ер есімі – ел есінде!», «Бейбітшілік терезелері», музыкальная акция «Жеңіс», театрализованная программа с участием лучших творческих коллективов области «Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс!». В онлайн-формате проходила акция «Батырлаға тағзым».

    Торжественное мероприятие открыла церемония возложения цветов к памятникам героев Второй мировой войны «Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды», посвященная 100-летию Талгата Бегельдинова и Малика Габдуллина, которую возглавил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    Как отметил руководитель региона в своем приветственном слове, вклад казахстанского народа в общую Победу неоценим. 71 акмолинец удостоен звания Героя Советского Союза.

    «День Победы – праздник, который напоминает нам о том, что наш народ способен на великие свершения. Наши соотечественники принимали участие во всех ключевых сражениях. Мы всегда будем помнить мужество и отвагу наших славных героев – ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне. С днем памяти героев, павших в боях за наше право на жизнь, свободу и светлое будущее! Для каждого казахстанца этот праздник неотъемлемо связан с преемственностью традиций мужества, проявлением доблести и героизма ради сохранения мира», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

    Жителям и гостям областного центра в честь 77-й годовщины Великой Победы в ВОВ на центральной площади были представлены театрализованное представление и концертная программа с участием лучших творческих коллективов области «Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс!».

    Единственному ветерану, оставшемуся в Кокшетау, Казимиру Беймарту в торжественной обстановке было присвоено звание «Почетный гражданин города Кокшетау».

    В этот день для гостей и жителей прозвучали всеми любимые народные песни «Ақ көгершін», «Катюша», «Огонек», «В землянке», «День Победы», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Синий платочек», «Три танкиста».

    Финальной точкой мероприятий стали специально приглашенная гостья – известная казахстанская эстрадная певица, актриса Айгуль Иманбаева и «АІ театр», показавшие представление и концертную программу.

    «День Победы – это праздник, объединяющий поколения. В этот день мы вспоминаем о бессмертном подвиге наших отцов и дедов. Благодаря их подвигу мы живем под мирным небом, строим сильный и независимый Казахстан, верим в светлое будущее нашей страны. И наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость», - отметила руководитель управления культуры региона Айгуль Сабитова.

    Из Акмолинской области на фронт ушли 90 тыс. человек, вернулись чуть более 37 тыс. В области на сегодняшний день проживают лишь 10 ветеранов Великой Отечественной войны.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область История Казахстана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память Общество Кокшетау
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