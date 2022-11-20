Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому

    20 Ноября 2022, 16:07

    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области c особым уважением и трепетом относятся к подвигу ветеранов Великой Отечественной Войны. И в день выборов в районе единственному участнику тех событий Василию Рудометову урну для голосования принесли домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    «Сегодня мы все живем в Казахстане в дружбе и согласии, над нами мирное небо. Пусть мы, ветераны ВОВ, останемся единственными участниками и свидетелями столь тяжёлых событий, а вы - лишь читайте о них. Цените и берегите мирное время!» - сказал ветеран.

    Василий Рудометов – последний фронтовик в районе Алтай, человек скромный, наградами хвалиться не любит. Обычно отвечает: «Я просто выполнял свой долг – Родину защищал, как и другие». За ратный подвиг ветеран награждён орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды и орденом Жукова, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», юбилейными наградами. Ещё получил благодарность от И. В. Сталина за преодоление горных хребтов Хингана.
    Восточно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
    Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров