Единственный кружок стрельбы из лука в ВКО открыт в селе Глубокое

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Во времена войн казах всегда держал при себе коня и оружие. Один из видов этого оружия – лук, которым владели не только мужчины, но и женщины. С древности лук был средством защиты от врагов и охоты на дичь, а сегодня стрельба из лука стала одним из видов спорта. В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области известная спортсменка Ажар Толеуканова открыла кружок стрельбы из лука – единственный в регионе. Ее ученики уже успешно выступают на республиканских соревнованиях.

Все началось с этноауыла на ЭКСПО-2017

Ажар Толеуканова родилась в Усть-Каменогорске уже около пяти лет занимается стрельбой из лука. Она не забыла, как впервые выпустила стрелу. Это было в этноауыле на ЭКСПО, в Астане.

– Я помогала своей старшей сестре, которая продавала национальную одежду и домашнюю утварь. Прямо напротив была устроена площадка для стрельбы из лука. Я пошла туда и попробовала пострелять. Оказалось, что это у меня получается. У меня появился интерес к этому делу. Примерно через год я услышала, что в Тюркском культурном центре имени Юнуса Эмре есть курсы стрельбы из лука, и начала там заниматься. Через три месяца закончила курс. Это было нелегко, потому, что пришлось ездить за 120 километров. К тому же, была зима, стояли морозы, – вспоминает Ажар.

Но, все эти трудности Ажар легко преодолела благодаря сильному желанию научиться стрельбе из лука. Она поняла, что для ежедневных тренировок нужно иметь свой личный лук, и заказала в Турции лук и 10 стрел. И свой заказ получила через три месяца. Отец Ажар, видя стремление дочери, устроил ей во дворе дома площадку для стрельбы и поставил мишени. Она стала заниматься еще активнее. В скором времени участники курсов создали Республиканскую федерацию «Традиционной стрельбы из лука».

– Я настолько увлеклась, что даже не замечала, когда ранила себе руку. В 2019 году впервые приняла участие в соревнованиях. Организованный в Астане турнир «Этно Фест» проходил в три этапа. На первом этапе – стрельба по мишеням в азиатском стиле. Второй этап – казахский стиль, третий этап – охотничий стиль. Участвовало около 50 человек, среди них немало таких, кто уже много лет занимался этим видом спорта. Деления на мужчин и женщин не было. Я прошла два этапа, но на третьем удача отвернулась. Все же, по итогам турнира вошла в пятерку лучших. Это было для меня большим достижением», – поделилась Ажар.

Из Астаны в ауыл

В том же 2019 году Ажар вышла замуж, и ей стало не до лука со стрелами. Вместе с супругом она переехала в Глубоковский район Восточно-Казахстанской области.

– Я начала думать, чем заняться на новом месте. Мое вузовское образование – «архитектор-дизайнер». Вначале вела кружок рисования в Доме детского творчества. Затем поняла, что эта работа не для меня. Через полгода пошла к директору Дома Жанне Исмагуловой и сказала, что хотела бы открыть кружок стрельбы из лука. Рассказала о проекте, доказала, что могу выполнять эту работу. Директор сразу выразила свою поддержку», – говорит 27-летняя Ажар.

В январе 2020 года в селе Глубокое начал работать кружок стрельбы из лука. Были заказаны луки и стрелы. Работа кружка была прервана из-за пандемии, и возобновилась через несколько месяцев, в сентябре. С тех пор кружок работает, некоторые дети занимаются без перерывов.

Врожденное казахское искусство

– Сейчас в трех группах занимаются более 30 детей. Принимаю в кружок детей, начиная с пятого класса. Дважды в неделю они учатся стрелять из лука, без всякой оплаты. Мои ученики уже участвуют в соревнованиях. В декабре 2021 года на турнире в столице двое учеников заняли второе и третье места. В марте 2022 года на республиканские соревнования в Караганде поехали пятеро детей из нашего кружка. Алиса Мирзанова показала лучший результат, стала обладателем Гран-при. Другие тоже заняли призовые места, – сообщила А. Толеуканова.

По ее словам, родители, видя успехи своих детей, начали покупать им луки и стрелы. Но, конечно, не у всех есть на это средства. Расходы на поездки покрывают совместно Дом детского творчества и родители. Нужны спонсоры, которые могут оказать финансовую поддержку.

– Стрельба из лука для меня – большое удовольствие. Когда беру в руки лук, прилаживаю стрелу и стреляю в цель, забываю обо всем. Все внимание на мишени. По-моему, искусство стрельбы из лука у казахов врожденное. В будущем, я хотела бы открыть кружок в Усть-Каменогорске. Мой супруг присматривает в городе здание. Также планируем открыть областной филиал Федерации «Традиционной стрельбы из лука». Документы готовы, осталась только аккредитация, – отметила Ажар.



