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    Единственный формат, который может оказать реальное воздействие – представитель РФ об Астанинском процессе

    11 Декабря 2019, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента РФ Александр Лаврентьев оценил 14-й раунд Астанинского процесса по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы хотел поделиться российскими оценками ситуации в сирийском урегулировании и оценками этого удивительного Астанинского формата, который сейчас состоялся в Нур-Султане. Прошло уже почти три года, как мы работаем в этом формате. И этот формат, по нашему твердому убеждению, остается единственным востребованным форматом, который может оказать реальное воздействие на ситуацию в сирийском урегулировании», - сказал Александр Лаврентьев после окончания переговоров.

    Он подчеркнул, что помимо стран-гарантов прибыли представители всех стран-наблюдателей, в том числе и представители международных организаций, такие как Управление Верховного комиссариата по беженцам, Международный Красный крест и другие.

    «Это помогло нам скорректировать в определенной степени наши дальнейшие действия по так называемому Сирийскому досье. Уникальность Астанинского формата заключается в том, что мы работаем здесь в течение двух дней, на протяжении которых мы проводим углубленный обмен мнениями по всем аспектам сирийского урегулирования. Это помогает нам определиться, на каком этапе мы сейчас находимся, и какие корректировки нам необходимо сделать, чтобы придать этому процессу большую эффективность», - отметил А. Лаврентьев.

    Напомним, в Нур-Султане проходит 14-й раунд Астанинского процесса по Сирийским переговорам.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Ближний Восток Сирия
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