Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Единственной медалью для казахстанцев завершилась программа чемпионат мира по вольной борьбе в Аммане

    17 Августа 2023, 05:15

    АММАН. КАЗИНФОРМ - 16 августа в столице Иорданского Хашимитского Королевства Аммане завершилась программа чемпионат мира (U20) по вольной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

    В составе сборной команды Казахстана выступили борцы в 10 весовых категориях. Единственную медаль среди наших борцов выиграл Ризабек Айтмухан (до 92 кг) из южной столицы. В решающей финале он незначительно уступил борцу из Ирана.

    В этом году наш борец выиграл финальные старты VI летней Спартакиады Казахстана в Алматы. В апреле на домашнем чемпионате Азии среди взрослых занял второе место. Параллельно за медали чемпионата мира вступили представители женской борьбы. По итогам первого соревновательного дня в утешительных поединках выступит Алина Ертостик (76 кг) из Актобе.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Иордания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области