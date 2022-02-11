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    Единственное жилище налогоплательщика не будут принимать в залог в Казахстане

    11 Февраля 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта 2022 года при предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате налогов единственное жилище физического лица не будет приниматься в залог. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Согласно налоговому законодательству при подаче заявления на отсрочку или рассрочку налогоплательщик обязан поставить в залог имущество (в зависимости от срока предоставления рассрочки: недвижимость, автотранспорт, оборудование и т.д.).

    Подпункт 2) статьи 52 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) дополнен положениями, в соответствии с которыми не может быть предметом залога единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой. Данное нововвведение вводится в действие с 1 марта 2022 года.

    В целях реализации указанных поправок Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект приказа министра финансов Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 июля 2020 года №665 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг органами государственных доходов Республики Казахстан». Проект размещен на интернет-портале открытых нормативных-правовых актов legalacts.egov.kz 7 февраля 2022 года. Срок проведения публичного обсуждения проекта – до 21 февраля 2022 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жилье Экономика Минфин РК Налоги
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