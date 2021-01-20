Единственно верное и эффективное решение вопроса – профессор о массовой вакцинации от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агитация против прививок – антинародная и вредная акция отдельных лиц. Такое мнение высказал профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахского медицинского университета непрерывного образования, доктор медицинских наук Сакен Амиреев в ходе онлайн-лектория на тему: «Эпидситуация по COVID-19 в Казахстане и мире: угроза второй волны и новые штаммы вируса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Массовая вакцинация – это единственно верное и эффективное решение вопроса. Приведу несколько примеров высокой эффективности массовой вакцинации в борьбе с такими тяжелыми инфекциями, как натуральная оспа, полиомиелит, вирусный гепатит, корь, краснуха, эпидпаротит, пневмококковая пневмония, папилломавирусная инфекция, вызывающая рак шейки матки, и другие. В 1980 году ВОЗ объявила о полной эрадикации (ликвидации) натуральной оспы, относящейся к особо опасным инфекциям. Массовая вакцинация всего населения земного шара способствовала не только отсутствию заболеваемости, но исчезновению вируса натуральной оспы как биологического вида», – сказал С. Амиреев.

Также эффективной акцией профессор считает вакцинацию против полиомиелита. Из постсоветских стран одним из первых от полиомиелита освободился Казахстан благодаря 98,5-процентному охвату прививок против этой инфекции. В настоящее время Казахстан считается свободной от полиомиелита территорией.

«Вопрос боязни вакцинации – это специально раздутая, антинародная и вредная акция отдельных лиц. Если бы мы не реализовали массовую вакцинацию, многие вышеприведенные инфекции свирепствовали бы на земном шаре. Напомню, что от инфекционных болезней умирали люди гораздо в большем количестве, чем унесли все войны, происходившие на земном шаре», – подчеркнул ученый.

Профессор также отметил, что вторая волна COVID-19 в Казахстане уже началась и продолжается. Некоторое снижение заболеваемости было достигнуто благодаря ограничительным мерам. Но после смягчения этих мер рост заболеваемости начался опять. По мнению С. Амиреева, это свидетельствует о преждевременности принятия решений о смягчении карантинного режима.

С. Амиреев также напомнил об еще одной проблеме – это появление и интенсивное распространение «британского», «африканского» штаммов, распространяющихся быстрыми темпами. Дальнейшее течение пандемии может оказаться гораздо хуже, так как новые штаммы обладают свойством вызывать тяжелую форму заболевания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



