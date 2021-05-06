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    Единовременные выплаты ветеранам ВОВ одни из самых высоких в Казахстане - Минтруда

    6 Мая 2021, 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единовременные выплаты ко Дню победы для участников Великой отечественной войны на порядок выше по сравнению с другими странами. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если сравнивать с другими странами, то специально мы такую работу не проводили. Но вместе с тем мы видим, что в рамках социальной политики Казахстана единовременные выплаты ветеранам Великой отечественной войны одни из самых высоких. Если сравнивать с другими странами, то на порядок выше в два, даже в 8 раз. Целенаправленной задачи по сравнению с другими странами не стоит, но в Казахстане выплаты самые высокие по сравнению с другими странами. К примеру, в Узбекистане - это 500 тысяч тенге, в России единовременная выплата - 60 тысяч тенге», - сказал в ходе брифинга в СЦК Ерлан Аукенов.

    Министерством труда и социальной защиты населения рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ.

    Ранее в ведомстве сообщили, что единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге.

    Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 50 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ, и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тысяч тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минтруда РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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