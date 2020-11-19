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    Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения создадут в РК

    19 Ноября 2020, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами, передает МИА «Казинформ».

    В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны Верховный главнокомандующий отметил, что для решения этой задачи им было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации.

    Кроме того, Верховный главнокомандующий поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Армия Цифровой Казахстан
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