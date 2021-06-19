Единое пространство в сфере высшего образования создадут в Центральной Азии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Единое Центрально-Азиатское пространство в сфере высшего образования создадут в странах Центральной Азии. Такое решение принято по итогам форума с участием министров образования стран Центральной Азии, состоявшегося в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

В мероприятии как в офлайн, так и в онлайн-формате приняли участие главы Министерств образования Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана, а также представители Министерств образования всех стран Центральной Азии, представители Совета Европы, Европейской комиссии, Наблюдательной группы Болонского процесса, Эразмус+ и ректоры вузов стран ЦА.

С приветственным словом и предложением о создании Центрально-Азиатского пространства в сфере высшего образования выступил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов. Зарубежные коллеги поддержали данную идею и по итогам форума приняли Туркестанскую декларацию.

Согласно этому документу теперь государства Центральной Азии будут расширять региональное сотрудничество и объединять научный, интеллектуальный и творческий потенциал высших учебных заведений всей Центральной Азии. Кроме этого, планируется создать свободную зону, благодаря которой студенты и академический состав вузов смогут беспрепятственно перемещаться для обучения, обмена знаниями, опытом и участия в совместных исследованиях.

Также стороны договорились увеличить количество образовательных программ для обмена обучающимися, совместных научных проектов и установить взаимосвязь между студентами-лидерами, проводить форумы ректоров вузов стран ЦА для обмена опытом и обсуждения направлений работы.

Сотрудничество стран-участниц Центрально-Азиатского пространства будет организовано по принципу Болонского процесса. Также в рамках Центрально-Азиатского пространства в сфере высшего образования будет сформирован Секретариат для координации работы между Министерствами образования стран ЦА, повышения привлекательности высшего образования в Центральной Азии и усиления конкурентоспособности государств ЦА.

«Создание Центрально-Азиатского пространства высшего образования сегодня объективная необходимость. Из года в год нарастает взаимная миграция граждан региона. Около 70% от общего количества признаваемых ежегодно документов об образовании это как раз документы из вузов Центральной Азии. Порядка 20 тысяч студентов, являющихся гражданами стран Центральной Азии, сегодня обучаются в Казахстанских вузах и ежегодно эта цифра растет. В этой связи, в рамках единого пространства высшего образования, возможно было бы рассмотреть вопрос облегченной процедуры признания квалификаций, как это происходит сегодня в странах Европейского пространства высшего образования. Но все это требует выстраивания синхронизированных систем высшего образования», – отметил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Туркестанская декларация предполагает следующие направления сотрудничества:

1. Формирование Альянса вузов стран Центральной Азии.

2. Создание Аккредитационного совета по обеспечению качества образования стран Центральной Азии.

3. Создание Альянса студентов стран Центральной Азии.

4. Создание Ассоциации организаций по признанию квалификаций и документов об образовании.



