Единичные случаи – Арман Давлетяров высказался о талантах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-глава телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров считает, что в Казахстане необходимо создавать условия для творческих людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил талантливых казахстанцев - Димаша Кудайбергенова, Нурлана Сабурова, Иманбека, широко известных за пределами страны.

«Безусловно, это гордость для каждого из нас, для меня в том числе. А что конкретно мы, как страна в данном случае, сделали для их продвижения? Хорошо, в случае с Димашем – у него была база, он окончил университет искусств, где была заложена основа. Но то, что касается Иманбека и других ребят, которые уехали из страны и уже за пределами Казахстана стали звездами? Чтобы это не было единичными случаями, как это периодически бывает, а чтобы это было системой, для этого нужно создавать в Казахстане определенную базу. Эти таланты должны появляться не раз в 15 лет. Вспомните, группа «А-Студио», и только через лет 20 появился Димаш Кудайбергенов», - сказал Арман Давлетяров во время выступления на SöZ Astana Public Talk в столице Казахстана.

По его словам, любой труд, особенно творческий, служит для того, чтобы о стране знали, инвестировали, чтобы развивался туризм. К примеру, благодаря таланту одного Димаша миллионы людей по всему миру поют песни на казахском языке. Поэтому творческих людей нужно поддерживать на местах, а не только через университеты. Он предложил ввести для людей из сферы культуры льготное налогообложение.

Еще один важный момент, который отметил Арман Давлетяров, это законодательство в области авторского права.

«В Казахстане есть законы, которые якобы поддерживают правообладателей, музыкантов и так далее. Но если возникают спорные процессы, музыкант или правообладатель после суда даже судебные издержки не может оплатить, исходя из тех законов. Поэтому они просто не ходят в эти суды. Нужно поменять законы и ужесточить в отношении авторских прав, потому что без закона об авторских правах не будет никаких инвестиций в Казахстан», - поделился мнением он.

Также в Казахстане необходимы, как подчеркнул музыкальный продюсер, функциональные дома по всей стране.

«Алматы – вроде культурная столица, а не хватает студий, павильонов для съемок даже для телевизионщиков. Крупные каналы не могут позволить себе снять достойный продукт. А что говорить уже о регионах, других городах, помимо Алматы и Астаны. Куда приходить молодежи? Мы поднимаем проблемы курения, наркомании, а что мы делаем, чтобы этого не происходило? Креативная экономика – как раз об этом, чтобы в каждом населенном пункте был дом культуры, чтобы люди могли себя реализовать, заниматься, учиться. И самое главное – не мешать молодежи творить. Мы все время лезем, нам кажется, что они делают что-то не так. Давайте будем строить эти функциональные дома. Их можно назвать по-разному: дома культуры, дома творчества», - заключил он.

По разным подсчетам, как добавил спикер, к 2030 году в Казахстане будет проживать около 4,5 млн человек в возрасте от 14 до 20 лет, доля населения от 0 до 24 лет может составлять до 45%. Поэтому нужно создавать не только рабочие места, но и условия для их самореализации.

Он подчеркнул, что ситуация с креативной индустрией недооценена. Креативная индустрия сегодня – это еще один сектор экономики, который генерирует не только идеи, но и значительный объем денег в бюджет стран.

Фото: Dimashnews