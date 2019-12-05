Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Единая лига ВТБ объявляет о запуске киберспортивного турнира

    5 Декабря 2019, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единая лига ВТБ и Киберспортивный холдинг SGL запускают новый проект для болельщиков и киберспортсменов - Кибербаскетбольный кубок, приуроченный к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ. Турнир стартует 16 декабря, передает МИА «Казинформ».

    Главная цель турнира – дать любому желающему возможность почувствовать себя частью большого спорта.

    На квалификационном этапе участникам необходимо будет выбрать любимый баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ и сразиться против других поклонников этого клуба. 13 победителей квалифицируются в финальный этап, где в формате «лига+плей-офф» выявят сильнейшего кибербаскетболиста страны.

    Участие в турнире бесплатное, а для победителей предусмотрены ценные призы. Турнир проходит на игровой консоли Playstation 4, для участия требуется лицензионная NBA 2k20 и большое желание показать свой уровень владения виртуальным оранжевым мячом.

    Регистрация открыта до 15 декабря: https://vtbleague.liga-online.com, по всем вопросам можно обратиться в https://vk.com/cybervtbleague или support@liga-online.com

    Автор:

    Спорт Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам