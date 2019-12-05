Единая лига ВТБ объявляет о запуске киберспортивного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единая лига ВТБ и Киберспортивный холдинг SGL запускают новый проект для болельщиков и киберспортсменов - Кибербаскетбольный кубок, приуроченный к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ. Турнир стартует 16 декабря, передает МИА «Казинформ».

Главная цель турнира – дать любому желающему возможность почувствовать себя частью большого спорта.

На квалификационном этапе участникам необходимо будет выбрать любимый баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ и сразиться против других поклонников этого клуба. 13 победителей квалифицируются в финальный этап, где в формате «лига+плей-офф» выявят сильнейшего кибербаскетболиста страны.

Участие в турнире бесплатное, а для победителей предусмотрены ценные призы. Турнир проходит на игровой консоли Playstation 4, для участия требуется лицензионная NBA 2k20 и большое желание показать свой уровень владения виртуальным оранжевым мячом.

Регистрация открыта до 15 декабря: https://vtbleague.liga-online.com, по всем вопросам можно обратиться в https://vk.com/cybervtbleague или support@liga-online.com