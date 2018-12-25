Единая федерация ММА создана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объединились три федерации смешанных единоборств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, под эгидой нового ООО «Федерация ММА Казахстана» объединились «Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана», «Национальная федерация смешанных единоборств, Панкратиона и Грэплинга», и «Федерация NOMAD MMA». Возглавил организацию Галимжан Есенов. Его кандидатура была поддержана министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и недавно созданной Ассоциацией боевых искусств Казахстана под руководством Карима Масимова.



«Как вы знаете, сейчас мы создали Ассоциацию боевых искусств, которую возглавил Карим Масимов. В 2022 году стоит задача провести объеденные игры под эгидой международной конвенции «СпортАккорд». Для этого нужно систематизировать всю деятельность не только в области боевых искусств. Сейчас мы усиливаем силы по национальным видам спорта. Действительно, министерство уделяло больше внимание на олимпийские виды спорта, и боевые виды оставались как-то без внимания. Но сейчас подошло время, чтобы мы созидательно двигались вперед. В ММА есть высокие достижения, поэтому важно вместе двигаться к новым целям», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.





Он подчеркнул, что этот вопрос был обсужден с К. Масимовым и Правительством РК. «Мы пришли к единому мнению предложить на должность руководителя объеденной федерации ММА Галимжана Шахмардановича Есенова. Он - известная личность. В данное время является организатором крупного спортивного мероприятия «Алматы Марафон», на протяжении многих лет возглавляет федерацию шахмат. Нужно отметить, что в шахматах, особенно наши девушки занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге. Это результаты, которые мы даже не представляли. Галимжан Есенов - вице-президент Казахстанской федерации триатлона, которую возглавляет Карим Масимов. Я хочу выразить ему благодарность за то, что он откликнулся на наше предложение. Потому что мы должны системно двигаться. У него есть юридический, организаторский опыт. Предлагаю его на должность президента федерации ММА», - заключил А. Мухамедиулы.



