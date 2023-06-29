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    Единая европейская валюта станет ещё и цифровой

    29 Июня 2023, 07:44

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Брюссель предложил ввести в оборот электронный евро. Дать зелёный свет единой валюте в цифровом виде должен Европейский центробанк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Всё больше людей используют для повседневных финансовых операций цифровые инструменты. В этом контексте Брюссель предложил в среду ввести в оборот электронный евро. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что единая европейская валюта в цифровой форме предложит потребителям по всей еврозоне альтернативное платежное решение в дополнение к существующим сегодня бумажным, металлическим и карточным вариантам.

    «Люди смогут платить цифровыми евро как «общественными» деньгами. Уникально то, что они смогут это делать как онлайн, так и офлайн. Иметь пополняемый еврокошелёк в вашем телефоне или другом мобильном устройстве будет всё равно, что иметь в кармане монеты и банкноты. Столь же легко вы сможете расплачиваться. Вам даже не нужно подключение к интернету», - отметил вице-председатель Еврокомиссии.

    По данным Еврокомиссии, 55% граждан ЕС предпочитают безналичный расчёт, 22% - расплачиваться наличными, а 23% не имеют предпочтений.

    Предложение о введении электронного евро столкнулось с широким кругом возражений со стороны людей, которые, в частности, опасаются вмешательства банков в свои финансовые дела и сбережения, вплоть до изъятия счетов. Но Брюссель уверяет, что будет обеспечена полная безопасность всех элементов будущей системы. Закон об этом должен быть принят Европарламентом и одобрен странами-членами ЕС.

    Ожидается, что в октябре Европейский центробанк даст зелёный свет общей цифровой валюте, которая может быть запущена с 2027 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Евросоюз Мировые новости
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