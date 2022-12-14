Единая цифровая база очередности и выдачи направлений в детсады появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится единая цифровая база очередности и выдачи направлений в детсады. Услугу можно будет получить через мобильное приложение eGov и банков второго уровня. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По детским садам, если раньше основной целью был охват детей 3-6 лет, то сейчас, согласно поручению Президента, стоит задача охвата детей с 2-х лет. Для этого планируется открытие новых мест в дошкольных организациях. Уже в следующем году по сравнению с этим годом будет введено в 2,5 раза больше мест», - сказал на заседании Правительства РК министр просвещения.

По его словам, также будет изменен механизм размещения госзаказа на подушевой формат.

«Будут приняты меры по обеспечению качества деятельности детских садов. Для обеспечения прозрачности распределения мест и исключения дублирования будет создана централизованная единая цифровая база учета, очередности и выдачи направлений в детсады. Данную услугу можно будет получить через мобильное приложение eGov и мобильное приложение банков второго уровня», - сказал Асхат Аймагамбетов.



