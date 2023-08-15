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    Единая база очередности в детские сады появится в Казахстане

    15 Августа 2023, 11:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения открытости и прозрачности распределения мест в дошкольных организациях до конца года будет разработана единая база учета очередности детей. Об этом рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

    «На сегодня прорабатывается новый подход выбора дошкольной организации родителями в зависимости от жизненной ситуации семьи. Еще одним важным вопросом в предоставлении равных стартовых возможностей детям является предоставление бесплатного питания детям из социально уязвимых слоев населения», - сообщил Г. Бейсембаев.

    По поручению Главы государства с 1 сентября более 97 тысяч детей из малообеспеченных семей, посещающих детский сад, будут охвачены бесплатным питанием.

    В ведомстве отметили, что в стране дошкольным воспитание и обучением охвачено 89,1% детей от 2 до 6 лет.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минпросвещения РК
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