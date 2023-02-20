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    Едил Оспан назначен вице-министром просвещения РК

    20 Февраля 2023, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Оспан Едил Сабырович назначен вице-министром просвещения РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

    Едил Оспан родился в 1983 году в Туркестанской области.

    Окончил Международный казахско-турецкий университет им. А.Яссави, Казахский гуманитарно-юридический университет, Эксетерский университет Великобритании (University of Exeter).

    Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году преподавателем Колледжа права и экономики г. Алматы.

    В разные годы работал преподавателем Казахского гуманитарно-юридического университета, старшим преподавателем Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, ведущим научным сотрудником Академии государственного управления при Президенте РК.

    В 2007-2010 гг. — помощник депутата Мажилиса Парламента РК.

    В 2010-2019 гг. — эксперт; инспектор секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК.

    В 2019-2020 гг. — заместитель директора Института общественной политики.

    В 2020 г. — советник министра информации и общественного развития РК.

    С ноября 2020 года по февраль 2021 года — заместитель заведующего Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С февраля 2021 года по февраль 2023 года — заведующий Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С февраля 2023 года — заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Образование Назначения Минпросвещения РК
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