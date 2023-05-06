Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Едиль Кожамбердиев вернулся в мировой рейтинг после боя за титул WBC

    6 Мая 2023, 22:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (12-2, 12 КО) вернулся в рейтинг сайта Boxrec.com после недавней победы на вечере бокса в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На прошлой неделе Кожамбердиев дрался с индийцем Кулдипом Сингхом (8-5-1, 5 КО) и одержал досрочную победу: после третьего раунда Сингх отказался продолжать поединок. Эта победа принесла казахстанцу региональный пояс «ближневосточного» чемпиона по версии WBC в первом тяжелом весе. В рейтинге BoxRec в крузервейте Едиль Кожамбердиев теперь занимает 195-е место.

    Ранее он был исключен из рейтинга из-за длительного простоя: свой предыдущий бой казахстанский тяжеловес провел в декабре 2021 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Риме
    Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
    Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Риме
    Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
    Популярное
    1 Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
    2 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    3 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    4 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    5 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    Новости партнеров