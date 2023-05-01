Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Едиль Кожамбердиев  нокаутом завоевал титул WBC в Турции

    1 Мая 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого тяжелого веса Едиль Кожамбердиев (12-2, 12 КО) провел свой очередной поединок в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил в рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция), где встретился с индийцем Кулдипом Сингхом (8-5-1, 5 КО). На кону стоял региональный пояс «ближневосточного» чемпиона WBC (WBC Middle East) в крузервейте. Бой завершился досрочной победой Кожамбердиева.

    Для Едиля этот поединок стал первым с декабря 2021 года, когда в Алматы он победил нокаутом в первом раунде турка Хамзу Гюнеша (6-1, 4 КО) и завоевал вакантный пояс UBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев вышел в третий раунд на ЧМ в Катаре
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров