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    ЕЦБ пересмотрит свою стратегию впервые с 2003 года

    24 Января 2020, 02:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский центральный банк начал пересмотр своей стратегии на фоне опасений снижения экономических выгод и усиления побочных эффектов от отрицательных процентных ставок, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На январском заседании совета управляющих под руководством Кристин Лагард в четверг во Франкфурте ЕЦБ сохранил целевые процентные ставки и анонсировал начало пересмотра своей стратегии впервые с 2003 года.

    Процентная ставка по кредитам осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам - в размере минус 0,5% годовых, а ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

    Глава ЕЦБ ранее сигнализировала о планах пересмотреть текущую политику и инструменты, используемые для ее достижения. Стратегия регулятора в сфере монетарной политики была принята в 1998 году, а в 2003 году некоторые из ее элементов были конкретизированы.

    «Мы собираемся рассмотреть целый ряд вопросов», - сказала она журналистам по итогам встречи. Это включает в себя меры «как мы реализуем, как мы измеряем, какие инструменты у нас есть и как мы общаемся». Она сказала, что ЕЦБ собирается «рассмотреть потенциальные побочные эффекты» от отрицательных ставок.

    Кристин Лагард подчеркнула, что совет директоров ЕЦБ будет стремиться договориться о любых изменениях стратегии к ноябрю или декабрю, чтобы объявить об этом общественности к концу года. До тех пор регулятор будет придерживаться текущей политики.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Банки Экономика Евросоюз
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