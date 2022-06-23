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    ЕБРР выразил намерение войти в капитал «Сбербанка Казахстана» после смены собственника

    23 Июня 2022, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Сбербанк Казахстана» на момент введения санкций занимал второе место по активам в банковской системе Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот банк сейчас функционирует. Он обладает ликвидными активами, очень высококачественным судным портфелем. Активы данного банка сократились после введения санкций. Когда-то «Сбербанк Казахстана» занимал второе место по активам в банковской системе Казахстана», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Глава АФР отметила, что в настоящее время активы «Сбербанка Казахстана» сократились, но банк остается крайне устойчивым и платежеспособным.

    «В связи с тем, что решение принято головной организацией, акционером этого банка ведутся соответствующие переговоры. Право собственности – 100% акций. Если сделка состоится, его передадут соответствующему покупателю. Это не потребует получения новой банковской лицензии и не означает, что появится новый банк, просто появится новый акционер», - пояснила Мадина Абылкасымова.

    Она добавила, что банк обладает сейчас достаточным запасом капитала, соблюдает все нормативы и в декапитализации не нуждается.

    «ЕБРР говорил о том, что после того, как состоится смена собственника банка, они рассмотрят вопрос вхождения в капитал этого банка, какую-то долю банка возможно будут рассматривать для приобретения. Ранее ЕБРР у нас также участвовал в капитале отдельных банков. Он входит с очень небольшой долей участия», - сообщила Мадина Абылкасымова.

    Ранее сообщалось, что холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстана».

    Автор:

    Серик Сабеков

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