Эбрагим Раиси избран президентом Ирана

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ - Объявив окончательные результаты подсчета голосов, министр внутренних дел Абдолрахман Фазли сказал, что Эбрагим Раиси избран президентом Ирана с 17 миллионами 926 тысяч 345 голосами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

«Из общего числа имеющих право голоса 59 миллионов 310 тысяч 307 человек в выборах приняли участие 28 миллионов 933 тысячи 4 человека, что составляет 48,8%», - сказал он.

По его слвоам, «Эбрагим Раиси с 17 миллионами 926 тысяч 345 голосов занял первое место и избран президентом».

В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно окончательным официальным данным, на выборах глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси набрал более 62% голосов – 17,9 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), и обеспечил себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.