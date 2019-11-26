ЕАЭС вырабатывает подходы для справедливой конкуренции в сфере авиаперевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 26 ноября рассмотрела вопросы в сферах энергетики и транспорта, функционирования внутреннего рынка, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), технического регулирования, общих рынков лекарств, медизделий и других областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Коллегия ЕЭК рекомендовала государствам ЕАЭС обеспечить до 2025 года одновременную реализацию пакета мер, направленных на расширение воздушного сообщения и обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции при поэтапном формировании общего рынка услуг воздушного транспорта Евразийского экономического союза.

Реализация этих мер будет способствовать повышению качества и степени доступности услуг при пассажирских и грузовых авиаперевозках. Так, при взимании сборов за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание рекомендуется применять для эксплуатантов воздушных судов других государств-членов, выполняющих регулярные международные воздушные сообщения между странами-участницами, те же тарифные ставки, что и для своих эксплуатантов. А при взаиморасчетах в национальных валютах или валютах третьих стран за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание – использовать официальные курсы, установленные национальными банками государств-членов на соответствующие календарные даты.

При транзитных полетах воздушных судов других государств-членов рекомендуется не допускать взимания дополнительных платежей (компенсационных выплат) за использование своего воздушного пространства. Кроме того, предлагается включить в свое законодательство положения, в соответствии с которыми оказание услуг аэропортов и аэронавигации потребителям других государств-членов осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем условия, на которых эти услуги предоставляются своим потребителям.

Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по доклиническим исследованиям безопасности в целях проведения клинических исследований и регистрации лекарственных препаратов.

Руководство устанавливает единые подходы в отношении выбора вида и продолжительности доклинических исследований безопасности в качестве обоснования возможности в последующем безопасного проведения клинических исследований с участием человека. Документ также устраняет различия в объеме требований, предъявляемых при регистрации лекарственных средств в государствах-членах, в том числе к формированию регистрационного досье на новый лекарственный препарат и его оценке с точки зрения доказательства безопасности и соотношения пользы и риска.

Принятие руководства позволит исключить необходимость повторного проведения доклинических исследований в государствах-членах при внесении изменений в регистрационное досье.

Приняты перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016) в целях выполнения его требований, а также проведения исследований и измерений при оценке соответствия продукции требованиям техрегламента.

Межгосударственные стандарты, национальные (государственные) стандарты государств-членов, включенные в перечни стандартов, в основном являются идентичными международным и европейским стандартам или модифицированными по отношению к ним.

Также решением Коллегии ЕЭК перечень продукции , в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), дополнен кодом ТН ВЭД 8412 в отношении пневмоударников.