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    ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для сотрудничества – Касым-Жомарт Токаев

    2 Октября 2019, 15:47

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский экономический союз становится одним из привлекательных интеграционных объединений для сотрудничества, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в столице Армении - Ереване. Обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Кроме того, на полях заседания ВЕЭС провел ряд двусторонних встреч с главами других государств», - написал в Instagram Президент Казахстана.

    Напомним, 1 октября Касым-Жомарт Токаев в столице Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Кроме того, Президент РК провел ряд двусторонних встреч с главами государств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армения ЕАЭС
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