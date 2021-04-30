ЕАЭС переходит к фазе постпандемического восстановления — Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в качестве председателя в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором отметил необходимость формирования повестки постпандемического развития ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Наши страны постепенно переходят к фазе посткризисного восстановления. Последовательное наращивание темпов массовой вакцинации, реализуемое нашими странами, позволяет говорить о выходе ЕАЭС из текущего кризиса в краткосрочной перспективе», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза, восстановление роста в производственной сфере и повышение деловой активности в секторе услуг.

В январе-феврале т.г. взаимная торговля ЕАЭС составила $9 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Премьер-Министр РК подчеркнул необходимость существенного ускорения темпов формирования общих производственных систем, промышленной кооперации, наращивания и концентрации перерабатывающего потенциала ЕАЭС.

«Наши страны обладают как человеческим, так и ресурсным потенциалом включиться в усиливающуюся конкуренцию по формированию производств практически по всем стратегически важным видам продукции и услуг, включая батареи для электромобилей, редкоземельные металлы, «новые материалы», продукцию АПК с высокой добавленной стоимостью и т.д.», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства Казахстана отметил важность формирования дополнительных источников финансирования проектов промышленной кооперации, в т.ч. с участием государственных и квазигосударственных средств. В качестве примера привел подписанное 28 апреля т.г. соглашение о соинвестировании между фондами прямых инвестиций Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Премьер-Министр РК призвал усилить работу по недопущению создания искусственных барьеров для взаимной торговли товарами и услугами, повышению эффективности процедур пересечения границ, обмена данными систем мониторинга и контроля. Отмечена важность продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках ЕАЭС.

Глава Правительства подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в т.ч. ростом опасений по поводу надежности сложившихся маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у ЕАЭС есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок и включиться в ранее недоступные для него внешние производственные цепочки.

«Указанная динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 г., несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории ЕАЭС по направлению Китай-Европа-Китай составил 64% (511,8 тыс. ДФЭ). За первые три месяца текущего года рост составил уже 133% (147 тыс. ДЭФ)», — сказал А. Мамин.



В ходе заседания утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Документ направлен на стимулирование опережающего роста промышленного производства государств-членов ЕАЭС на основе потенциала общего рынка, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС, продвижение экспорта совместно произведенных товаров на внешних рынках, переход на новый уровень технологического развития промышленного производства путем совместного стимулирования инноваций и цифровой трансформации промышленности. Рассмотрены вопросы формирования интегрированной космической системы дистанционного зондирования Земли, дальнейшего устранения барьеров во взаимной торговле, порядок регулирования электронной торговли с третьими странами, защиты рынка сельскохозяйственной продукции ЕАЭС от распространения опасных вирусов растений и другие вопросы. Евразийская экономическая комиссия и Правительство Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии и План мероприятий по его реализации. В заседании также приняли участие и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, главы правительств Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана — Улукбек Марипов, России — Михаил Мишустин, Таджикистана — Кохир Расулзода, Узбекистана — Абдулла Арипов, и.о. премьер-министра Молдовы Аурелий Чокой (в онлайн-режиме), заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Премьер-Министр Кубы Крус Мануэля Марреро выступил с видеообращением.





