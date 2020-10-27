ЕАЭС может стать экономическим мостом между ЕС и АТР - деловой форум

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Евразийский союз, благодаря благоприятному географическому и общему регулированию может стать экономическим мостом между Европейским Союзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Об этом сегодня в ходе видеофорума на тему «Сопряжение евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» заявил Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Открывая форум, А. Слепнев отметил, что ЕАЭС демонстрирует свою единую позицию, принимая оперативные меры по противодействию кризисным явлениям. С его слов, быстро принимались решения по обеспечению продовольственной безопасности, средств индивидуальной защиты, импорта критически важных товаров.

«Пандемия стала катализатором многих изменений. Это изменения логистики, переосмысления рисков, международных кооперационных цепочек, конечно же, цифровизации. В целом, мы находимся в стадии перехода к новому технологическому и экономическому укладу, - отметил А. Слепнев.

«Безусловно, здесь также есть возможности и риски. Основной риск - это обострение политических, торговых конфликтов, повышение раздробленности международной жизни. Это кризис нашего основного института международной торговли и Всемирной торговой организации, - отметил он. - Если решения не будут найдены и мы замкнемся в пределах наших рынков, безусловно мы потеряем».

«Что касается ЕАЭС и КНР, то мы может быть больше готовы к такому сценарию, вследствие высокой самодостаточности в области энергетики, продовольствия, промышленности, базовых технологий. Но протекционизм вряд ли является выходом из кризиса», - сказал министр.

«Мы видим свои задачи в укреплении в деле борьбы пандемией укрепление связей с внешними партнерами посредством совершенствования сети своих торговых соглашений, - сказал министр ЕЭК, отметив, что развитие отношений с Китаем является важным направлением этой работы. Полагаем, что Евразийский союз, благодаря благоприятному географическому и общему регулированию мог бы стать экономическим мостом между Европейским Союзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сопряжение Евразийского союза с Китаем и другими странами Азии с одной стороны и с Европой с другой стороны является ключевой идей Большого евразийского партнерства», - сказал А. Слепнев.

Напомним, 26-27 октября в рамках форума представители государственных органов, бизнеса и научный кругов стран ЕАЭС и КНР проведут обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии.

Организаторами мероприятия выступают Евразийская экономическая комиссия при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП и Деловой России.



