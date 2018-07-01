ЕАЭС и СНГ объединят усилия по защите прав потребителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Консультативным советом по защите прав потребителей государств-участников Содружества Независимых Государств подписали 25 июля член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков и председатель Совета СНГ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Реализация меморандума - новый перспективный формат взаимоотношений, который сблизит подходы и позволит в полной мере объединить усилия и согласовать мероприятия по защите потребителей в ЕАЭС и СНГ.

«Комиссия совместно со странами ЕАЭС создает надлежащие условия для защиты прав потребителей, обеспечения безопасности продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей и уровня жизни населения, - сказал Валерий Корешков. - Опыт и практика, полученные в рамках Содружества Независимых Государств, - прочная основа для защиты потребителей в евразийском формате».

Он отметил, что следующий этап совместной деятельности стран Союза предполагает создание равных условий для обеспечения прав потребителей на едином рынке услуг. Такая работа будет проводиться с учетом практики органа отраслевого сотрудничества СНГ.

По словам министра ЕЭК, меморандум дает возможность странам СНГ, которые не входят в Союз, принимать участие в мероприятиях по защите прав потребителей, проводимых на площадке Комиссии, участвовать в обмене информацией и опытом между странами евразийского континента.

Сотрудничество будет основано на передовых мировых практиках, отраженных в документах ООН, и станет залогом эффективного выстраивания цивилизованного потребительского рынка на межрегиональном пространстве ЕАЭС - СНГ.