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    ЕАЭС и Республика Корея рассмотрят возможность взаимодействия в области климатической повестки

    4 Сентября 2021, 21:45

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с министром торговли Республики Корея Ё Хан Ку. В онлайн-режиме стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «В рамках действующего меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Корея рассчитываем активизировать двусторонние контакты и рассмотреть целый ряд вопросов. Одной из практических тем для диалога могла бы стать глобальная климатическая повестка, которая сегодня выглядит приоритетом для многих стран», - заявил в ходе беседы Андрей Слепнев.

    Со своей стороны Ё Хан Ку отметил заинтересованность во взаимодействии в различных областях цифровых и зеленых технологий, подчеркнув высокий уровень сотрудничества Республики Корея со всеми государствами ЕАЭС.

    По итогам беседы было решено провести рабочие консультации по направлениям потенциального партнерства в рамках действующего меморандума, включая перспективы либерализации режима торговли товарами в широком контексте отраслевого, технологического и инвестиционного сотрудничества.

    Отметим, с 2016 по 2019 годы товарооборот государств ЕАЭС и Республики Корея показывал устойчивый рост (с 16 млрд долл. США до 31,1 млрд долл. США). В пандемийный 2020 год товарооборот сократился до 25,6 млрд долл. США, однако уже в первом полугодии 2021 года товарооборот достиг годовых значений 2016 года 15,7 млрд долл. США.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Корея ЕАЭС
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