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    ЕАЭС и Индонезия начали переговоры по соглашению о свободной торговле

    4 Апреля 2023, 20:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Джакарте состоялся первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «По итогам 2022 года взаимная торговля стран ЕАЭС с Индонезией увеличилась на 58% по сравнению с 2021 годом. Соглашение о свободной торговле позволит обеспечить дополнительный рост товарооборота, создав условия для эффективной реализации экспортного потенциала наших экономик», – отметил начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования департамента торговой политики ЕЭК Антон Цециновский.

    По его мнению, результаты первого раунда и подтвержденное обеими сторонами стремление к нахождению взаимоприемлемых решений дают возможность с оптимизмом смотреть на перспективы динамичного проведения переговоров в дальнейшем.

    Решение о начале переговоров было принято в мае 2022 года главами государств ЕАЭС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Индонезия ЕАЭС
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