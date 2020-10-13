ЕАЭС формирует новую дорожную карту по устранению препятствий на 2021-2022 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский межправсовет поручил ЕЭК сформировать перечень изъятий и ограничений, которые страны планируют устранить в 2021-2022 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

В него войдут наиболее актуальные и значимые для стран препятствия. Кроме того, главы правительств «пятерки» активнее привлекают Совет комиссии для формирования плана мероприятий, направленного на устранение вышеуказанных препятствий.

Совет комиссии в трехмесячный срок с момента утверждения перечня препятствий должен будет принять соответствующую дорожную карту по их устранению.

Премьер-министры стран-участниц союза, поддержав предложение ЕЭК по формированию новой «дорожной карты» демонстрируют стремление к обеспечению функционирования внутреннего рынка союза с минимальным количеством препятствий, а также готовность поиска компромиссов с учетом взаимных интересов.

«Утверждение перечня изъятий и ограничений и формирование дорожных карт на двухлетний период, направленных на их устранение, обеспечивает системный подход в работе с препятствий. Представляется, что такая транспарентная и последовательная работа Межправсовета и комиссии помогает бизнес-сообществу стран союза планировать и прогнозировать свою деятельность на пространстве ЕАЭС», - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.



