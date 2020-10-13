Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    ЕАЭС формирует новую дорожную карту по устранению препятствий на 2021-2022 годы

    13 Октября 2020, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский межправсовет поручил ЕЭК сформировать перечень изъятий и ограничений, которые страны планируют устранить в 2021-2022 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

    В него войдут наиболее актуальные и значимые для стран препятствия. Кроме того, главы правительств «пятерки» активнее привлекают Совет комиссии для формирования плана мероприятий, направленного на устранение вышеуказанных препятствий.

    Совет комиссии в трехмесячный срок с момента утверждения перечня препятствий должен будет принять соответствующую дорожную карту по их устранению.

    Премьер-министры стран-участниц союза, поддержав предложение ЕЭК по формированию новой «дорожной карты» демонстрируют стремление к обеспечению функционирования внутреннего рынка союза с минимальным количеством препятствий, а также готовность поиска компромиссов с учетом взаимных интересов.

    «Утверждение перечня изъятий и ограничений и формирование дорожных карт на двухлетний период, направленных на их устранение, обеспечивает системный подход в работе с препятствий. Представляется, что такая транспарентная и последовательная работа Межправсовета и комиссии помогает бизнес-сообществу стран союза планировать и прогнозировать свою деятельность на пространстве ЕАЭС», - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров