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    ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты

    6 Декабря 2022, 19:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления финорганизации Николай Подгузов сообщил, что всего до 2026 года на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее $3,8 млрд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Премьер-Министр РК, председатель Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления финорганизации Николаем Подгузовым. Они обсудили предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2022 году и план работы на следующий год. В текущем году банк нарастил инвестиции в проекты в республике до $1,2 млрд, что превышает плановые индикаторы и показатели предыдущего года. В 2023 году в приоритетные отрасли экономики страны планируется направить еще около $1,1 млрд.

    Алихан Смаилов отметил важность увеличения числа кооперационных проектов.

    «Необходимо дальше в этой же динамике продвигаться и наращивать пул проектов», — подчеркнул Премьер-Министр.

    Николай Подгузов сообщил, что всего до 2026 на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее $3,8 млрд.

    «В будущем году приоритетами финансирования будут проекты, направленные на развитие логистической инфраструктуры, обеспечение водными ресурсами, продовольственной и энергетической безопасности, улучшение экологических показателей», — сказал глава ЕАБР.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Банки Сотрудничество Инвестиции
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