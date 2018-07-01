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Е-визу для каких целей будет выдавать Казахстан

29 Июля 2018 09:00 274
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Е-визу для каких целей будет выдавать Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК сообщило, для каких целей будут выдавать электронную визу иностранцам, прибывающим в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Заинтересованными государственными органами РК ведется работа по реализации Дорожной карты «Электронная виза». В рамках внедрения системы предусматривается разработка электронного формата заявки и получение однократной электронной визы (деловой, туристской или на лечение)», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос МИА «Казинформ».

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, пилотный проект е-визы планируется запустить в 2018 году. Последующие шаги будут зависеть от результатов этой работы с поэтапным внедрением в стране дактилоскопической и геномной регистрации.

Отмечается, что на первоначальном этапе пересечение иностранцами государственной границы РК с оформленной электронной визой будет осуществляться через аэропорты городов Астана и Алматы.

«Для практической реализации пилотного проекта ведется работа по разработке алгоритма (пошаговый порядок действий) приглашения, выдачи визы, контроля пребывания в стране и порядка выезда», - сообщили в МИД.

 

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Ключевые слова: КАЗМЕДИА, Туризм, МИД РК,
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Автор:

Дамир Байманов

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