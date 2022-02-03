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    «Е-Salyq Business»: новое приложение для индивидуальных предпринимателей запустили в Казахстане

    3 Февраля 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для удобства предпринимателей с 1 января 2022 года запущено мобильное приложение «e-Salyq Business». Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приложение предназначено для упрощения исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения или на основе упрощенной декларации в соответствии с вступившими с начала текущего года положениями Налогового кодекса», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что готовится приказ министра финансов, предусматривающий возможность применения, в рамках пилотного проекта, функционала приложения для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента. В настоящее время проект приказа дорабатывается с учетом предложений, в том числе полученных от Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», а также замечаний по итогам проведения антикоррупционной экспертизы проекта.

    Также сообщается, что с помощью «e-Salyq Business» можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать и сменить налоговый режим, выдавать чеки, формировать реестр доходов и вести учет доходов работников для автоматического расчета приложением обязательств по налогам и социальным платежам, и заполнения соответствующих строк Упрощенной декларации.

    Предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, становясь пользователями мобильного приложения «e-Salyq Business», освобождаются от представления Расчета стоимости патента и оплаты налогов и социальных платежей заранее (авансом), еще до получения дохода.

    Рассчитанные приложением «e-Salyq Business» суммы индивидуального подоходного и социального налогов можно оплатить непосредственно в мобильном приложении, используя интеграцию с сервисом Народного банка, опубликованным в Платежном шлюзе Электронного Правительства.

    Для удобства предпринимателей в приложении доступны сервисы Налогового кошелька, в том числе по просмотру и погашению задолженности, управлению переплатой, получению ряда уведомлений органов государственных доходов, а также сервис прекращения деятельности ИП в упрощенном порядке. Приложение доступно в «Play Market», «App Store» и «App Gallery».

    Как сообщает пресс-служба Комитета, приложение будет совершенствоваться, по мере возможности, и в текущем году. В том числе, в части расширения функционала, по предложениям предпринимателей, участвовавших в пилотном проекте, проведенном в конце прошлого года в Акмолинской и Жамбылской областях. Например, в текущем году запланировано проведение работ по обмену данными по трудовым договорам с соответствующей информационной системой МТСЗН по учету трудовых договоров с работниками ИП.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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