Е.Крайнева: Программа конкретных дел касается всех казахстанцев и в первую очередь - педагогов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Директор индустриально-технического колледжа № 2 города Степногорска Елена Крайнева считает, что озвученная в Послании Президента программа конкретных практических дел касается всех казахстанцев и в первую очередь - педагогов. Своими мыслями о стратегически важном документе она поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Нынешнее Послание посвящено вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев: повышению доходов и качества жизни. Перечисляя основные задачи, стоящие перед Казахстаном, Президент делает особый упор на активное развитие инновационной экономики, современных технологий во все сферы жизни казахстанского общества - промышленность, финансы, образование, медицина, наука и другое. Президент отметил, что современные технологии и работоспособность меняют мир. Эта программа конкретных практических дел, несомненно, касается всех казахстанцев и в первую очередь - нас, педагогов - передовой части интеллигенции», - считает Е. Крайнева.

По словам собеседницы, Глава государства выстраивает целостную политику, направленную на повышение качества благосостояния казахстанцев в сфере образования, медицины, науки.



«В Послании отмечено, что необходимо усилить качество дошкольного образования, систему среднего образования выстроить на основе единого стандарта и методики обучения. Система оценки знаний должна соответствовать мировому уровню, должна быть разработана индивидуальная траектория обучения. «Наши дети-дети планеты завтра!» - отметил Елбасы. Огромное внимание по-прежнему уделяется будущему нашей страны - нашей молодежи! 2019 год поручено объявить годом молодежи!» - добавляет Е. Крайнева.

Среди прочих плюсов Послания Е. Крайнева называет необходимость создания Закона «О статусе педагога», определяющего законодательно функциональные обязанности, а также поручение оценивать эффективность высшего образования по показателям трудоустройства выпускников вузов.



«Мы понимаем, что необходимо эффективно каждому трудиться, тогда в семью и лично для себя придет благополучие. В этом стремительно меняющемся мире от нас, учителей, зависит многое. Без поколения одаренных, интеллигентов не будет эффективных управленцев на разных уровнях. Поэтому не случайно большая часть выступления Н. А. Назарбаева была посвящена социальной сфере. Мы рады, что планируется выделять ещё больше средств на повышение образовательного потенциала, в том числе - повышение заработной платы преподавателей», - отмечает Е. Крайнева.



По словам директора, Послание Президента определяет новые пути и возможности по улучшению качества жизни в сфере ЖКХ, медицины, образования, туризма, государственного управления. Отмечена необходимость формирования стабильных источников роста бизнеса, увеличения государственной поддержки агропромышленного комплекса, оздоровления малого и среднего бизнеса, обновление судебной системы и системы правоохранительных органов. Поручено усилить контроль за экономией бюджетных средств, обновить закон о государственных услугах.



«Все это четко определяет специфику роста благосостояния казахстанцев, отражает основные направления работы по достижению цели. И у нас нет никаких сомнений в том, что под руководством нашего Елбасы будут успешно реализованы все приоритетные задачи развития страны в 2019 году! Считаю, что Послание Президента играет важную роль в будущем развитии Казахстана, и верю, что страна, руководствуясь этим Посланием, непременно добьется больших успехов в реализации государственных программ, направленных на повышение уровня жизни казахстанцев. Нет никаких сомнений в том, что обозначенные национальным Лидером стратегические направления государственной политики по росту благосостояния казахстанцев станут новым этапом в достижении цели построения свободного и процветающего Казахстана», - резюмировала Е. Крайнева.

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