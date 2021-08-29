Дзюдоистка Зарина Байбатина гарантировала Казахстану 4-ую медаль Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио, гарантировав Казахстану четвертую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

В полуфинале в весовой категории свыше 70 килограммов Байбатина одержала победу над Каролиной Костой из Италии.

Таким образом, казахстанка будет бороться за «золото», гарантировав себе как минимум серебряную медаль.

На настоящий момент в копилке сборной Казахстана три медали Паралимпийских игр-2020 в Токио - «золото» в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два «серебра» принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.