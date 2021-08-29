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    Дзюдоистка Зарина Байбатина гарантировала Казахстану 4-ую медаль Паралимпиады-2020

    29 Августа 2021, 10:24

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио, гарантировав Казахстану четвертую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории свыше 70 килограммов Байбатина одержала победу над Каролиной Костой из Италии.

    Таким образом, казахстанка будет бороться за «золото», гарантировав себе как минимум серебряную медаль.

    На настоящий момент в копилке сборной Казахстана три медали Паралимпийских игр-2020 в Токио - «золото» в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два «серебра» принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Дзюдо
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