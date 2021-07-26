Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этой весовой категории представляет Жансай Смагулов.

В первом поединке Смагулову предстояла встреча с представителем Армении Фердинандом Карапетяном.

Казахстанец одержал победу в этой схватке и прошёл в следующий круг, где ему предстоит встреча с Артуром Маркелидоном из Канады.

Напомним, что в дзюдо Казахстан уже имеет бронзовую медаль Олимпиады-2020 — ее завоевал 24 июля Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг. Ерик Серикжанов (до 66 кг) выбыл из борьбы во втором раунде, а Отгонцэцэг Галбадрах уступила в стартовой схватке.