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    Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

    26 Июля 2021, 10:33

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан в этой весовой категории представляет Жансай Смагулов.

    В первом поединке Смагулову предстояла встреча с представителем Армении Фердинандом Карапетяном.

    Казахстанец одержал победу в этой схватке и прошёл в следующий круг, где ему предстоит встреча с Артуром Маркелидоном из Канады.

    Напомним, что в дзюдо Казахстан уже имеет бронзовую медаль Олимпиады-2020 — ее завоевал 24 июля Елдос Сметов, выступающий в весе до 60 кг. Ерик Серикжанов (до 66 кг) выбыл из борьбы во втором раунде, а Отгонцэцэг Галбадрах уступила в стартовой схватке.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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