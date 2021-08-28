Дзюдоист Темиржан Даулет гарантировал Казахстану третью медаль Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпийских играх продолжаются соревнования по дзюдо, где за медали также борются спортсмены из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном поединке весовой категории до 73 кг Темиржан Даулет встретился с грузином Георгием Калдани и победил иппоном, тем самым пробившись в финал и гарантировав Казахстану как минимум серебряную медаль. Решающие схватки пройдут в вечерней сессии с 13:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что накануне Казахстан взял «серебро» в парадзюдо — его обладателем стал Ануар Сариев (до 60 кг). Также в копилке страны есть «золото» текущих Игр, которое завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев.