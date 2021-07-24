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    Дзюдоист Сметов поборется за «бронзу» Олимпиады-2020 в Токио

    24 Июля 2021, 15:31

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио стартовали полуфинальные схватки среди дзюдоистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 60 кг у мужчин за путевку в решающий этап боролся казахстанец Елдос Сметов. Его соперником в полуфинале стал представитель страны-хозяйки Игр Наохиса Такато. Итогом противостояния стала победа Такто.

    В финале он встретится с победителем пары Ян Юн Вей (Китайский Тайбэй) — Лука Мхеидзе (Франция), тогда как Сметов сразится за бронзовую награду с Торнике Чакадуа из Нидерландов.

    Напомним, что на предыдущих стадиях состязания Сметов одержал победы над Михраджем Аккушем из Турции и южнокорейцем Ким Вон Джином.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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