Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы. Об этом проинформировала пресс-служба областного управления физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауский спортсмен Канат Сейилхан стал победителем Кубка Европы, который проходит сейчас в Португалии в городе Порту. В нем принимают участие 206 спортсменов из 26 стран мира. Атырауский дзюдоист, который защищал честь не только Атырауской области но и Казахстана, в первом поединке победил соперника из Италии. А во втором одержал победу над израильским спортсменом. Также в полуфинале, победив швейцарского спортсмена, вышел в финал, и там отличился ярким выступлением против португальского участника.