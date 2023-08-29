Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы

    29 Августа 2023, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Атырау завоевал Кубок Европы. Об этом проинформировала пресс-служба областного управления физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Атырауский спортсмен Канат Сейилхан стал победителем Кубка Европы, который проходит сейчас в Португалии в городе Порту. В нем принимают участие 206 спортсменов из 26 стран мира. Атырауский дзюдоист, который защищал честь не только Атырауской области но и Казахстана, в первом поединке победил соперника из Италии. А во втором одержал победу над израильским спортсменом. Также в полуфинале, победив швейцарского спортсмена, вышел в финал, и там отличился ярким выступлением против португальского участника.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Спорт Дзюдо Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Промоутер Головкина сделал заявление об его уникальном достижении
    Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале третьего этапа «Тура Словении»
    Казахстан уверенной победой стартовал в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу
    Казахстан назвал состав на матч с Нидерландами в отборе на ЧМ-2024 по футзалу
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву