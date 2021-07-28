Дзюдоист Ислам Бозбаев стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио начались соревнования по дзюдо в весовой категории до 91 кг. Ислам Бозбаев стартовал с победы на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Казахстан в этой весовой категории представляет Ислам Бозбаев.
В первом поединке ему противостоял представитель Бразилии Рафаэль Маседо.
Бозбаев одержал победу в схватке за 32 секунды. Счёт встречи составил 10:0. Казахстанец завоевал победу «иппоном».
Следующим соперником казахстанца станет представитель Азербайджана Мамадали Мехдиев.
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.
Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай