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    Дзюдоист Ислам Бозбаев стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

    28 Июля 2021, 08:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио начались соревнования по дзюдо в весовой категории до 91 кг. Ислам Бозбаев стартовал с победы на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстан в этой весовой категории представляет Ислам Бозбаев.

    В первом поединке ему противостоял представитель Бразилии Рафаэль Маседо.

    Бозбаев одержал победу в схватке за 32 секунды. Счёт встречи составил 10:0. Казахстанец завоевал победу «иппоном».

    Следующим соперником казахстанца станет представитель Азербайджана Мамадали Мехдиев.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.

    Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Дзюдо Боевые искусства
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