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    Дзюдоист Елдос Сметов победил на старте Олимпиады-2020

    24 Июля 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов провел свой стартовый поединок на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Серебряный призер прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сметов начал выступление со второго раунда, где встретился с турком Мирхачем Аккушем. Итогом их противостояния стала победа Сметова иппоном. Напомним, что ранее представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира.

    Также с победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.

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    Спорт Олимпиада Япония
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