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    Дзюдоист Аскар Наркулов завоевал четвертую для Казахстана медаль на Универсиаде-2023 в Чэнду

    30 Июля 2023, 18:28

    ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла четвертую медаль на летней Универсиаде-2023 в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бронзовым призером стал дзюдоист Аскар Наркулов: в схватке за третье место в весовой категории до 73 килограммов он победил представителя Кыргызстана Чынгызхана Сагыналиева.

    Напомним, для Казахстана это третья медаль за день — ранее две награды были завоеваны в пулевой стрельбе: «серебро» выиграли Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин (командные соревнования в стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров) и Никита Чирюкин (стрельба из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров). Вчера бронзовую медаль в составе сборной Казахстана выиграл дзюдоист Сунгат Жубаткан (весовая категория до 66 килограммов).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Китай Универсиада
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