Дзюдоист Аскар Наркулов завоевал четвертую для Казахстана медаль на Универсиаде-2023 в Чэнду

ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла четвертую медаль на летней Универсиаде-2023 в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Бронзовым призером стал дзюдоист Аскар Наркулов: в схватке за третье место в весовой категории до 73 килограммов он победил представителя Кыргызстана Чынгызхана Сагыналиева.

Напомним, для Казахстана это третья медаль за день — ранее две награды были завоеваны в пулевой стрельбе: «серебро» выиграли Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин (командные соревнования в стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров) и Никита Чирюкин (стрельба из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров). Вчера бронзовую медаль в составе сборной Казахстана выиграл дзюдоист Сунгат Жубаткан (весовая категория до 66 килограммов).