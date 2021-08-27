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    Дзюдоист Ануар Сариев выиграл первое «серебро» Паралимпиады-2020

    27 Августа 2021, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев выступил в финальной схватке турнира в весовой категории до 60 килограммов на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В борьбе за золотую медаль Ануар встретился на татами с азербайджанцем Вугаром Ширинли. Итогом поединка стала победа Ширинли иппоном. Таким образом, он завоевал главную награду, а Сариев получил «серебро».

    Эта медаль стала для Казахстана второй на текущей Паралимпиаде. Накануне «золото» для страны выиграл пауэрлифтер Давид Дегтярев.

    Паралимпийские игры-2020 продлятся до 5 сентября. Казахстан на соревнованиях представляют 25 спортсменов.

    Ранее казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев выиграл первую золотую медаль на Паралимпийских играх Токио – 2020.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
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