Дзюдоист Абылайхан Жубаназар выиграл «бронзу» на турнире Grand Slam

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Абылайхан Жубаназар выиграл медаль турнира серии Grand Slam, который проходит в столице Монголии Улан-Баторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, одержал победу над спортсменом из Монголии Болор-Очира Герелтуя и выиграл бронзовую награду.

Сборная Казахстана отправилась в монгольскую столицу в составе 17 спортсменов в весовых категориях от 60 до свыше 100 килограммов.

Данная медаль стала первой для казахстанцев на соревнованиях, которые стартовали 23 июня.

Отметим, что турнир серии Grand Slam будет проходить в Улан-Баторе до 25 июня.