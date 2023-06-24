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    Дзюдоист Абылайхан Жубаназар выиграл «бронзу» на турнире Grand Slam

    24 Июня 2023, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Абылайхан Жубаназар выиграл медаль турнира серии Grand Slam, который проходит в столице Монголии Улан-Баторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, одержал победу над спортсменом из Монголии Болор-Очира Герелтуя и выиграл бронзовую награду.

    Сборная Казахстана отправилась в монгольскую столицу в составе 17 спортсменов в весовых категориях от 60 до свыше 100 килограммов.

    Данная медаль стала первой для казахстанцев на соревнованиях, которые стартовали 23 июня.

    Отметим, что турнир серии Grand Slam будет проходить в Улан-Баторе до 25 июня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Дзюдо Боевые искусства
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