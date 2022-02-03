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    Джозеф Байден заявил о ликвидации лидера ДАИШ в Сирии

    3 Февраля 2022, 21:48

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Руководитель террористической группировки ДАИШ (другие названия «Исламское государство», ИГИЛ - запрещена в РК) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши уничтожен на северо-западе Сирии в результате американской спецоперации. Об этом сообщил лично президент США Джо Байден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В провинции Идлиб десантники окружили дом, где находился главарь «ИГ». Бой продолжался около получаса. По данным СМИ, в результате операции погибли не менее 13 человек, в том числе женщины и дети, которые находились в том же здании. Этот факт признали и в США.

    По сообщениям из Вашингтона, с американской стороны потерь нет, но спецназовцам пришлось бросить и уничтожить один вертолет, у которого возникли технические проблемы.

    При этом, по данным арабоязычных СМИ, изначальной целью операции был захват другого высокопоставленного экстремиста, но его американцы так и не нашли.

    Уже известно имя нового руководителя ИГ в Сирии — это выходец из Ирака по имени аль-Исауи. Он был заместителем Курейши.

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    США Сирия
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