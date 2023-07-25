Джокер Жакып Кожамберды вернулся в «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Результативный игрок футбольной команды «Тараз» Жакып Кожамберды вернулся в команду, в которой он дебютировал восемь лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», для болельщиков «Тараза» настоящим сюрпризом стало появление в составе команды на матч с «Туркестаном» одного из лидеров прошлого сезона Жакыпа Кожамберды, являющегося джокером, то есть игроком, выходящим на замену и способным кардинально изменить ход игры в пользу своей команды.

Примечательно, что произошло это в период действия бана на регистрацию игроков.

«Так сложились обстоятельства, - поясняет ситуацию директор команды «Тараз» Жандос Ахметов. – В начале нынешнего сезона Жакып Кожамберды тренировался с одним из казахстанских клубов и должен был выступать в его составе. Но получил травму, лечился, а новый клуб так и не зарегистрировал его трансфер. В итоге игрок формально по-прежнему принадлежал «Таразу», и по правилам мы имели право заявить его в чемпионат как своего игрока, находящегося в структуре клуба. Жакып с удовольствием вернулся в родной город и в родную команду, горит желанием помочь нам в оставшихся играх первенства».

По словам руководителя команды, финансовая сторона дела в данном случае не имела значения.

«Жакып сразу дал понять, что пришел в наш клуб не ради денег, а защищать честь клуба, который дал ему путевку в большой футбол. Мы очень надеемся, что первый его забитый гол не будет последним, и он также будет радовать болельщиков, как и в прошедшем матче», - уточнил Жандос Ахметов.

31-летний Жакып Кожамберды дебютировал за «Тараз» в 2013 году, выйдя в стартовом составе на замену на 79-й минуте вместо Адилета Кудайбергена и забив единственный в этой игре гол таразской команды. Затем он вышел на замену на 75-й минуте вместо Шерхана Бауыржана и забил оба гола в домашней игре команды «Тараз» с карагандинским «Шахтером», игра завершилась со счетом 2:1. В 2015 году перешел в ФК «Астана». В том же году дебютировал за национальную сборную Казахстана по футболу.

В ФК «Тараз» отметили, что в данное время создают сплав из молодежи и опытных игроков своей команды. В 2022 году футбольный клуб из-за финансовой задолженности вынужденно перешел в Первую лигу, при этом потеряв ряд перспективных игроков, и теперь пытается сохранить «боеспособность» своей команды.

Как сообщалось, накануне стало известно, что капитан «Тараза», ведущий игрок Ерсултан Калдыбеков, переходит в ФК «Атырау». Такое решение приняли руководство клуба и сам игрок после поступившего предложения. Игрок сообщил о своем решении продолжить профессиональную карьеру именно в Атырау и о возможном возвращении в родной клуб по окончании сезона.