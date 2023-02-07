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    Джо Байден выразил соболезнования погибшим в Турции и Сирии

    7 Февраля 2023, 15:30

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений в Турции и Сирии и дал указание об оказании всей необходимой помощи пострадавшим, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    В заявлении президента Джо Байдена выражена глубокая скорбь по жертвам в результате разрушительных землетрясений, которые унесли тысячи жизней в Турции и Сирии. Джо Байден вместе с супругой Джилл выразили глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких, получил ранения и лишился дома.

    Американский президент отметил, что администрация США тесно сотрудничает с властями Турции. По указанию Джо Байдена высокопоставленные американские чиновники немедленно связались со своими турецкими коллегами, чтобы скоординировать предоставление всей необходимой помощи.

    Команды спасателей из США направлены для оказания помощи турецким поисково-спасательным службам и пострадавшим лицам.

    Гуманитарные партнеры, поддерживаемые США, также отреагировали на разрушения в Сирии.

    Напомним, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.


    Фото: IHA/REUTERS

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Турция Мировые новости
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